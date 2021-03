Mois de la francophonie 2021 Japon, 13 mars 2021-13 mars 2021, Tokyo.

Imaginée par l’Organisation internationale de la francophonie, la Journée internationale de la Francophonie du 20 mars est une journée où les francophones des cinq continents vont largement promouvoir la diversité et le charme des cultures francophones et approfondir leur amitié à travers le français. Le thème de cette année est le suivant : « Femmes francophones, femmes résilientes ». A cette occasion, l’Institut français du Japon organise en collaboration avec le Conseil pour la promotion de la francophonie au Japon **le Mois de la francophonie 2021** **du 13 mars au 19 avril** qui mettra en valeur la langue française et les cultures francophones. Vous y découvrirez les richesses de la langue française et des cultures des pays francophones, par le biais d’une trentaine de manifestations en ligne ou en présentiel mettant en lumière des disciplines aussi variées que le cinéma, la bande dessinée ou le débat d’idées. Les femmes seront à l’honneur, avec un concert en ligne de **Pomme**, jeune musicienne française élue artiste féminine de l’année lors de la 36e cérémonie des Victoires de la musique, un atelier créatif autour de la bande dessinée, avec la bédéiste illustratrice belge **Juliette Romero**, ou encore un Webinaire sur « l’entreprenariat jeune et numérique francophone à Madagascar dans le contexte de la Covid-19 » animé par la jeune auto-entrepreneuse franco-malgache **Matina RAZAFIMAHEFA**, PDG et Co-fondateur de SAYNA. Une belle occasion de fêter le français dans sa dimension internationale, unis malgré la distance par les valeurs de la Francophonie : la diversité, le plurilinguisme, le respect mutuel et la coopération. Maxence Robin Attaché de coopération pour le français

De Madagascar au Québec, de la Belgique au Canada, en passant par Haïti, la Moldavie, la Tunisie ou le Togo, la 4e édition du Mois de la francophonie est une véritable invitation au voyage… en ligne!

