Marrakech L'Institut français du Maroc Marrakech, Préfecture de Marrakech Mois de la francophonie 2021 : 75 événements proposés au Maroc en mars L’Institut français du Maroc Marrakech Catégories d’évènement: Marrakech

Préfecture de Marrakech

Mois de la francophonie 2021 : 75 événements proposés au Maroc en mars L’Institut français du Maroc, 8 mars 2021-8 mars 2021, Marrakech. Mois de la francophonie 2021 : 75 événements proposés au Maroc en mars

du lundi 8 mars au mercredi 31 mars à L’Institut français du Maroc

[[https://if-maroc.org/evenements/mois-de-la-francophonie-2021-plus-de-70-evenements-proposes-au-maroc/](https://if-maroc.org/evenements/mois-de-la-francophonie-2021-plus-de-70-evenements-proposes-au-maroc/)](https://if-maroc.org/evenements/mois-de-la-francophonie-2021-plus-de-70-evenements-proposes-au-maroc/)

https://if-maroc.org/evenements/mois-de-la-francophonie-2021-plus-de-70-evenements-proposes-au-maroc/

En partenariat avec le Ministère des affaires étrangères et avec l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Institut français du Maroc célèbre la vitalité francophone au Maroc. L’Institut français du Maroc Marrakech Marrakech Préfecture de Marrakech

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T16:30:00 2021-03-08T18:00:00;2021-03-09T16:30:00 2021-03-09T20:00:00;2021-03-10T16:30:00 2021-03-10T20:00:00;2021-03-11T16:30:00 2021-03-11T20:00:00;2021-03-12T16:30:00 2021-03-12T20:00:00;2021-03-13T16:30:00 2021-03-13T20:00:00;2021-03-14T16:30:00 2021-03-14T20:00:00;2021-03-15T16:30:00 2021-03-15T20:00:00;2021-03-16T16:30:00 2021-03-16T20:00:00;2021-03-17T16:30:00 2021-03-17T20:00:00;2021-03-18T16:30:00 2021-03-18T20:00:00;2021-03-19T16:30:00 2021-03-19T20:00:00;2021-03-20T16:30:00 2021-03-20T20:00:00;2021-03-21T16:30:00 2021-03-21T20:00:00;2021-03-22T16:30:00 2021-03-22T20:00:00;2021-03-23T16:30:00 2021-03-23T20:00:00;2021-03-24T16:30:00 2021-03-24T20:00:00;2021-03-25T16:30:00 2021-03-25T20:00:00;2021-03-26T16:30:00 2021-03-26T20:00:00;2021-03-27T16:30:00 2021-03-27T20:00:00;2021-03-28T16:30:00 2021-03-28T20:00:00;2021-03-29T16:30:00 2021-03-29T20:00:00;2021-03-30T16:30:00 2021-03-30T20:00:00;2021-03-31T16:30:00 2021-03-31T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marrakech, Préfecture de Marrakech Autres Lieu L'Institut français du Maroc Adresse Marrakech Ville Marrakech