Dans le cadre du programme OpenDataLocale destiné à sensibiliser les acteurs publics au partage des données, OpenDataFrance propose une série de courts webinaires permettant à des experts et des agents de la fonction publique de présenter les enjeux du partage des données au sein des collectivités territoriales. Arès une première saison en décembre 2021. OpenDataFrance poursuit le parcours par la saison#2 qui se déroule à partir du 9 mars 2022 avec 11 nouveaux modules.

Entrée libre, gratuite, sur inscription. Pas de préquis.

