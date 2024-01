Mois de la danse danses traditionnelles roumaines Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon, samedi 3 février 2024.

Mois de la danse danses traditionnelles roumaines Qu’elle soit classique, contemporaine, traditionnelle, urbaine: la danse s’exprime sous toutes ses formes à Cenon à l’occasion du Mois de la Danse. 3 et 4 février 2024 Complexe sportif multiactivités de la Morlette Stage débutant 20€ réduit 12€ / intermédiaire 42€ réduit 28€ / stage complet débutant + intermédiaire 50€ réduit 38€ / + 3€ adhésion association Balkanika

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-04T09:30:00+01:00 – 2024-02-04T12:30:00+01:00

L’ association Balkanika propose un stage de danses traditionnelles de Roumanie. Gică et Gabriela Popa, danseurs puis chorégraphes de l’ensemble « Braduletul », participent à de nombreux festivals en Roumanie et à l’étranger et sont au rendez-vous du Mois de la danse.

Samedi 3 février

14h-16h stage débutant

16h30-18h30 Stage intermédiaire (1ère partie)

19h-21h45 Révision des danses

Dimanche 4 février

9h30-12h30 stage intermédiaire (2ème partie)

Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557544562 [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 45 15 83 »}] Complexe sportif de 2 800 m2

1 gymnase de 1200 m2 pour les sports collectifs, avec une tribune amovible de 260 places et un mur d’initiation à l’escalade.

1 dojo de 623 m2 pour les sports de combats (320 m2 de tatamis).

1 salle d’expression corporelle et de danse de 180 m2.

Des espaces admnistratifs et de convivialité (bureaux associatifs, infirmerie, accueil…).