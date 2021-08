Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Mois Brassens Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Octobre 2021 sera le mois Brassens ! En quelques jours, on célèbre le centenaire de sa naissance (le 22 octobre 1921) et on commémore également les 40 ans de sa mort (le 29 octobre 1981) En partenariat avec divers acteurs locaux, la médiathèque Simone-de-Beauvoir prépare un mois riche en hommage à ce grand homme de la chanson française. **À cette occasion, nous souhaiterions organiser une exposition participative. Prêtez à la médiathèque vos souvenirs, apportez les objets qui rendent hommage au poète rebelle : vinyles, photos, articles de presse, et pourquoi pas…. des pipes, la médiathèque les mettra en scène !**

Entrée libre

Exposition participative Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T15:00:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T18:30:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-05T15:00:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T18:30:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-19T15:00:00 2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:30:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T18:30:00

