Moires Atelier W Pantin Catégories d’Évènement: ile de france

Pantin Moires Atelier W, 3 juin 2023, Pantin. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

MOIRES est une lecture de l’exposition « Comme un cil dans l’œil ». L’exposition Comme un cil dans l’oeil est une mise en équation des pratiques de Lucien Bitaux, Vincent Dulom et Laure Tiberghien. Elle nous renvoie dans les limbes où persistent impressions, souvenirs, sensations et joue, matériellement, sur le seuil de la perception. Moires introduit l’exposition. Commissaire de l’exposition, Clare Mary Puyfoulhoux, a transmis à Jean-Philippe Albizzati, metteur en scène et performeur, des fragments de textes théoriques et écrits d’artistes. Accompagné par le musicien Mathieu Geghre, ils proposent trois variations en contrepoint à l’installation plastique. Atelier W 6 avenue Weber 93500 Pantin Contact : https://www.w-pantin.xyz/

© ADAGP, Paris, 2022 Laure Tiberghien, Screen#9, tirage chromogène Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Pantin Autres Lieu Atelier W Adresse 6 avenue Weber Ville Pantin Departement Paris Lieu Ville Atelier W Pantin

