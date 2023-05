Championnat de France «Para Athlétisme Adapté Jeunes» Stade Colette Besson Moirans Catégories d’Évènement: Isère

Moirans Championnat de France «Para Athlétisme Adapté Jeunes» Stade Colette Besson, 24 mai 2023, Moirans. Compétition nationale d’athlétisme concernant un public jeune en situation de handicap mental et/ou psychique..

2023-05-24 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-25 17:00:00. .

Stade Colette Besson

Moirans 38430 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



National athletics competition for young people with mental and/or psychological disabilities. Competición nacional de atletismo para jóvenes con discapacidad mental y/o psíquica. Nationaler Leichtathletikwettbewerb für junge Menschen mit geistiger und/oder psychischer Behinderung.

