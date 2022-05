MOINS MAIS PLUS Théâtre Fémina, 11 juin 2022, Bordeaux.

MOINS MAIS PLUS

Théâtre Fémina, le samedi 11 juin à 15:00

**TEDxBordeaux** organise la 9ème édition de sa **conférence** le samedi 11 juin 2022, à 15h, au **Théâtre Fémina** de Bordeaux. Un format de 4h entrecoupé d’interludes où dix orateurs.trices partageront leurs idées et leurs inspirations sur le thème de cette année : **Moins Mais Plus**. La billetterie est aujourd’hui ouverte et accessible sur [_**www.theatrefemina.com**_](http://www.theatrefemina.com). Il faudra compter 32€ pour assister à la conférence et 42€ si les spectateurs souhaitent également participer au cocktail de clôture qui s’en suivra à **La Grande Poste.** **MANIFESTE 2022:** L’homme est un être formidable. Il a cette incroyable faculté de pouvoir profiter de la vie, aimer, rire, chanter, partager, manger… Il a le pouvoir. Et pour autant aujourd’hui le constat est sans appel, continuer ainsi n’est plus possible. Changer devient une priorité ! Et si on changeait de prisme ? Et si on se recentrait sur les vraies choses importantes, sur des valeurs universelles. Le temps par exemple, pourquoi courir après au lieu d’en profiter ? Nous sommes tous maîtres de notre temps, de nos actions, de nos choix. Et si on profitait des autres, si on modifiait nos habitudes du quotidien, si on se parlait davantage, si on faisait tous un geste, même infime ? À grande échelle, le changement pourrait être immense. Nous sommes tous à la recherche d’aventure, d’inédit, là où nous sommes finalement des milliers à nous concentrer aux mêmes endroits. Du travail aux vacances, dans notre quotidien, repensons ensemble notre manière de faire, notre manière de voir les choses, de définir nos besoins. Car ne l’oublions pas, nous avons le pouvoir ! **TED conférence** organise et invite les plus grands talents internationaux à partager leurs inspirations autour des thématiques identitaires de **TED : Technology, Entertainment, Design.** Depuis 30 ans, ce qui était au départ un rendez-vous d’experts qui souhaitent partager leurs idées, est devenu aujourd’hui l’ambition de faire évoluer le monde et les façons de penser. **TED** a pour objectif de créer des évènements percutants, diffusés, et à la résonance internationale. Les conférences **TEDx**, dont **TEDxBordeaux** ont le désir de diffuser l’esprit **TED** à l’échelle d’une ville ou d’une région. **TEDxBordeaux** c’est un événement organisé depuis 2011, opérant sous la forme associative composée exclusivement de bénévoles et d’une communauté de plus de 14K abonnés. **Pour plus d’information :** **→** [**www.tedxbordeaux.com**](http://www.tedxbordeaux.com) **→** [**[contact@tedxbordeaux.com](mailto:contact@tedxbordeaux.com)**](mailto:contact@tedxbordeaux.com) **Rendez-vous le 11 juin 2022, à 15h – Théâtre Fémina, Bordeaux**

Il faudra compter 32€ pour assister à la conférence et 42€ si les spectateurs souhaitent également participer au cocktail de clôture qui s’en suivra à La Grande Poste.

TEDxBordeaux organise la 9ème édition de sa conférence qui s’articulera autour du thème “Moins Mais Plus”. Rendez-vous le 11 juin 2022, à 15h – Théâtre Fémina, Bordeaux

Théâtre Fémina 10 Rue de Grassi, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T19:00:00