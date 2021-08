Petit-Lancy Théâtre le Galpon Petit-Lancy Moins de marbre que de béton D’après Kae Tempest Théâtre le Galpon Petit-Lancy Catégorie d’évènement: Petit-Lancy

du mardi 21 septembre au dimanche 26 septembre à Théâtre le Galpon

JANE, la protagoniste du monologue, avec un rythme qui n’appartient qu’à elle, nous invite à la suivre dans un récit à couper le souffle. Elle nous raconte sans sourciller, à voix haute, tantôt essoufflée, tantôt calme et posée, la vie, les avatars de ces héros ordinaires, ses voisins, ses clients au Pub. Ces personnages singuliers, désenchantés, paumés qui errent dans Londres, de bars en bars. Elle nous chante ses amours pulvérisées, ou plutôt le non-amour, le désamour. Elle nous dit sa vie brisée par de vains rêves de réussite, de célébrité, d’argent, de reconnaissance, par l’oubli de sa propre valeur. Ses amères désillusions. La vie, la violence de la rue, la banalité du couple et la chaleur de la passion. Elle nous renvoie à la solitude et à la violence, seule arme quand on n’a pas les mots, quand on a été exclue, quand nous manquons de repères.

CHF25 CHF22 CHF15 CHF10

Toutes les divinités résident dans le cœur de l’homme. Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T19:00:00 2021-09-21T20:00:00;2021-09-22T19:00:00 2021-09-22T20:00:00;2021-09-23T19:00:00 2021-09-23T20:00:00;2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T20:00:00;2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T20:00:00;2021-09-26T17:00:00 2021-09-26T18:00:00

