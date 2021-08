Paris Bourse de commerce Paris Moinho de Vento Bourse de commerce Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une exploration des affects de l'histoire de l'immigration, à travers la procession de 13 personnes exilées, vêtues de blanc, cheminant et moulant du café dans l'espace public. Une performance présentée pour l'ouverture de la Bourse de Commerce – Pinault Collection.

Bourse de commerce
2 rue de Viarmes 75001 Paris

2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T17:00:00

