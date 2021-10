Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Moine, portraits et caricatures Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Moine, portraits et caricatures Nay, 23 octobre 2021, Nay. Moine, portraits et caricatures 2021-10-23 – 2021-12-24 Place de la République Maison carrée

Nay Pyrénées-Atlantiques Moine revient à la Maison Carrée pour une saison 2- l’exposition qui lui était consacrée en 2020 ayant du fermer ses portes suite aux restrictions sanitaires.

Pour cette nouvelle saison, de nouvelles tronches à découvrir, toutes célèbres, toutes stars du cinéma et de la chanson ou personnalités politiques ou littéraires.

dernière mise à jour : 2021-09-28

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Place de la République Maison carrée Ville Nay lieuville 43.17972#-0.26225