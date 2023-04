Portes Ouvertes de l’Eglise de Moigny-sur-Ecole Eglise Saint-Denis, 23 avril 2023, Moigny-sur-École.

Découvrez l’Église de Moigny-sur-Ecole lors de ses portes ouvertes un Dimanche par mois..

2023-04-23 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-23 17:00:00. .

Eglise Saint-Denis Grande Rue

Moigny-sur-École 91490 Essonne Île-de-France



Discover the Church of Moigny-sur-Ecole during its open house one Sunday per month.

Descubra la iglesia de Moigny-sur-Ecole durante sus puertas abiertas un domingo al mes.

Entdecken Sie die Kirche von Moigny-sur-Ecole bei ihren offenen Türen an einem Sonntag im Monat.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme de Milly-la-Forêt