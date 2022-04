“Moi, toi, nous” • Stage photo 15/18 ans Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

"Moi, toi, nous" • Stage photo 15/18 ans Maison du geste et de l'image, 7 avril 2022, Paris. Tarif en fonction du quotient familial.

Explorer le partage et l’échange par l’approche photographique avec Francesca Loprieno, photographe plasticienne, à la Maison du geste et de l’image. Ce stage propose d’explorer les notions de partage et d’échange, dans la continuité du thème retenu par la Maison du geste et de l’image en 2021-2022, « fraternité·sororité ». À partir de différentes approches photographiques – paysage, portrait, collage, recherche image web – et d’écriture – mots, poésie, textes, etc -, nous créerons des cartes postales à partager (ou envoyer) au public interne ou externe à la Mgi. L’objet créé sera le moyen de transmission de ces valeurs qui seront véhiculées par l’image, la parole, en tant que « don » à autrui. Une métaphore du lien social qui nécessite de la fraternité, ciment pour bâtir le monde de demain. Nous les transformerons en grands formats et les exposerons à la Mgi pour y laisser une trace de notre expérience. Tous les moments de partage de l’image seront documentés avec la photographie et la vidéo. Maison du geste et de l’image 42 rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://www.mgi-paris.org 0142363352 info@mgi-paris.org https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ http://www.mgi-paris.org/stage-photo-vacances-hiver-fevrier-2022-francesca-loprieno/

