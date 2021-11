ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt MOI QUI N’AIT PAS D’AILES La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

MOI QUI N’AIT PAS D’AILES La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 février 2022, ELANCOURT. MOI QUI N’AIT PAS D’AILES

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 19 février 2022 à 20:30

Française d’origine et Québécoise d’adoption, Marion Cousineau a su puiser de ces deux terres d’élection, le meilleur de l’écriture et du savoir-faire de la chanson francophone. Son univers lui ressemble, tout en subtilité, en fragilité. Il est fait de portraits finement esquissés avec respect et humanité. Seule en scène, à la basse ou au clavier, oscillant entre la chanson et la Poésie/Slam, elle transmet avec un besoin de vérité et d’authenticité qui touche chacun. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Concert – Poésie/Slam – Chanson Avec Marion Cousineau, artiste musicale La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT