Moi, non Montagnac-sur-Lède, 7 avril 2022, Montagnac-sur-Lède. Moi, non Montagnac-sur-Lède

2022-04-07 – 2022-04-07

Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne Montagnac-sur-Lède 10 10 EUR “J’ai longtemps rêvé d’être une rock star. Alors j’ai écrit des chansons. Dix. En dix ans. Que j’ai jouées dix fois en public. Certains s’arrêteraient là. Comblés. Mais moi, non.” Ce spectacle mêlant théâtre et musique écrit et joué par Pierre Devérines vous est proposé par l’association “Un Festival à Villeréal” Un Festival à Villeréal vous présente un spectacle théâtre/musique écrit et joué par Pierre Devérines.

+33 7 66 86 92 10

Montagnac-sur-Lède

