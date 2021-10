Paris Théâtre 14 île de France, Paris Moi, Malvolio Théâtre 14 Paris Catégories d’évènement: île de France

Moi, Malvolio Théâtre 14, 12 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 12 au 23 octobre 2021 :

mardi, mercredi, vendredi de 20h à 21h05

et jeudi de 19h à 20h05

et samedi de 16h à 17h05

payant

Le personnage de Malvolio, de La Nuit des Rois, de William Shakespeare, revient sur scène pour se venger ! Un spectacle de Catherine Hargreaves sur un texte de Tim Crouch. – A partir de 12 ans –

Moi, Malvolio est une partition pour un seul acteur qui réussit l’exploit d’ouvrir une porte sur l’univers shakespearien tout en restant du théâtre profondément inscrit dans son époque. Grotesque, caricatural, narcissique, Malvolio veut se venger. Personnage secondaire de La Nuit des rois de William Shakespeare, il revient pour nous donner sa version des faits, celle du harcelé, la vision du looser, un homme outragé, blessé, prônant le retour à un ordre moral. Ceux que Malvolio déteste, ce sont les fêtards de La Nuit des rois, mais c’est surtout nous, public de théâtre. Pour que le combat de Malvolio contre le théâtre soit équitable, nous lui offrons le meilleur adversaire qui soit : le jeu. Le jeu avec le public et avec les codes du théâtre, le jeu avec la langue de Shakespeare et la langue actuelle. Si Malvolio veut se venger de nous, il n’en demeure pas moins un formidable personnage comique, et sa capacité à nous faire rire pourrait bien desservir son projet de vengeance. Traduction Catherine Hargreaves & Adèle Gascuel / Costumes Coline Galeazzi / Lumière Sandrine Sitter / Crédit photosgraphique Antonin Boyrhev / Production Compagnie les 7 sœurs / Coproduction Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon. Avec le soutien de la Ville de Lyon / L’auteur est représenté dans les pays francophones par Renauld & Richardson en accord avec United Agents, Londres. Spectacles -> Théâtre Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014

13 : Porte de Vanves (214m) 13 : Malakoff – Plateau de Vanves (789m)

Contact :Theatre 14 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14/ https://twitter.com/theatre_140145454977 billetterie@theatre14.fr Spectacles -> Théâtre Insolite;En famille

