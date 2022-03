Moi ma maison, visite 3-6 ans Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Maison d’hier et d’aujourd’hui. C’est quoi une maison ? Comment on la construit ? Que fait-on dedans ? Au fur et à mesure des idées émises par les enfants on tente de comprendre ce qu’est une maison…et si les maisons ont toujours été comme ça ? Au travers des objets du musée, découverte de la maison au Grand Péristyle, maison romaine typique et comparaison avec nos maisons d’aujourd’hui. Cette découverte s’accompagne de la manipulation d’objets de construction : tesselles de mosaïque, tuiles, moellons calcaires. A 11h, durée : 45 min, compris dans l’entrée du musée. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pendant toute la durée de la visite. Les adultes accompagnateurs doivent s’inscrire. [Réservation](https://my.weezevent.com/moi-ma-maison-visite-3-6-ans)

Une visite en famille proposant une première découverte du musée aux enfants de 3 à 6 ans. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques

