Moi ma maison, visite 3-6 ans, 25 octobre 2022, .

Moi ma maison, visite 3-6 ans



2022-10-25 11:00:00 11:00:00 – 2022-10-25 12:00:00 12:00:00

C’est quoi une maison ? Comment on la construit ? Que fait-on dedans ? Au fur et à mesure des idées émises par les enfants on tente de comprendre ce qu’est une maison…et si les maisons ont toujours été comme ça ?

Au travers des objets du musée, découverte de la maison au Grand Péristyle, maison romaine typique et comparaison avec nos maisons d’aujourd’hui. Cette découverte s’accompagne de la manipulation d’objets de construction : tesselles de mosaïque, tuiles, moellons calcaires.

A 11h, durée : 45 min, compris dans l’entrée du musée.

Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pendant toute la durée de la visite. Les adultes accompagnateurs doivent s’inscrire.

Sur réservation en ligne.

