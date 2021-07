Damvillers Damvillers Damvillers, Meuse MOI, LE COUSCOUS ET ALBERT CAMUS Damvillers Damvillers Catégories d’évènement: Damvillers

Damvillers Meuse Damvillers 8 EUR Moi, le couscous et Albert Camus est une pièce de théâtre italienne de la Compagnie TEATRO DELLE ARIETTE. C’est une histoire de formation, celle d’un jeune homme parti d’Italie à dix-sept ans, en 1978, à la découverte de la France, accueilli par une famille de réfugiés Républicains espagnols passés par l’Algérie. La rencontre de l’amour lui a ouvert les chemins de la connaissance, l’a fait manger pour la première fois le couscous et fait découvrir « L’Etranger » d’Albert Camus, un livre qui a changé sa vie. Dans ce spectacle s’entrelacent et se confondent le passé et le présent ; le passé de l’histoire que nous racontons et le présent du spectacle que nous sommes en train de faire. Parce que le théâtre se fait seulement au présent et parle seulement d’aujourd’hui même quand on raconte une histoire d’autrefois. Le comédiens font le couscous pendant le spectacle. Ce n’est certes pas un plat italien, mais pour l’Artiste le couscous et les pâtes ce sont les mêmes choses : les saveurs du souvenir d’une expérience qui vivent dans le présent. +33 6 33 06 57 82 TRANSVERSALES dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT DES PORTES DE VERDUN

