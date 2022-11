MOI ? JE DESSINE MAIS PAS QUE… Noyers Noyers Catégories d’évènement: Noyers

2022-12-07 – 2022-12-22

L'exposition révèle les œuvres de WILLEM DE BRUYN, vice-président de l'association « Le Patrimoine Oublié » de Noyers et également artiste peintre qui a enseigné l'art plastique dans un lycée hollandais. Elle a pour titre « Moi ? Je dessine mais pas que… » et met à l'honneur ses œuvres : aquarelles, dessins, tableaux et techniques mixtes.

