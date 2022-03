MOI JE CROIS PAS ! Toulouse, 6 avril 2022, Toulouse.

Ainsi le temps, la vie même passent et, au bout du compte, Monsieur ne se souvient plus de ce à quoi il ne croyait pas et Madame a oublié ce à quoi elle croyait. Grumberg, avec sa verve comique coutumière, transcende leurs doutes et leurs certitudes, les propulsant au nirvana des petit-bourgeois de théâtre, quelque part entre Jarry et Ionesco.

Compagnie Les Tourbillons

Monsieur ne croit en rien, Madame veut croire à tout. Jour après jour, soir après soir, nuit après nuit, ils s’affrontent, s’insultent, plaident, menacent, argumentent, mêlant la mauvaise foi à l’ingénuité et l’absurdité au bon sens.

Durée : 1h30 – Tout public

