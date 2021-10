Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Moi femmes Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque du Bois fleuri, le vendredi 12 novembre à 19:00

Projection documentaire suivie d’un débat autour de la question « Qu’est-ce que c’est qu’être une femme ? », animée par la Cite’s Compagnie et la cie Jesuisnoirdemonde.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée

