Laval L'Avant-Scène Laval, Mayenne Moi et toi sous le même toit · Cie Art Zygote L’Avant-Scène Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Moi et toi sous le même toit · Cie Art Zygote L’Avant-Scène, 23 mars 2022, Laval. Moi et toi sous le même toit · Cie Art Zygote

du mercredi 23 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 à L’Avant-Scène

“Moi” est un roi-lion un peu vaniteux. Un matin, un petit éléphant esseulé frappe à la porte de son royaume. D’abord chassé, on finit par le laisser entrer. À mesure que l’éléphanteau atteint sa taille adulte, une amitié grandit entre les deux animaux. Le roi se sent désormais tout petit et décide d’exclure son ami de chez lui. Mais seul dans son royaume, le roi vieillit. À son tour, il est lui-même chassé… Librement inspirée d’un album jeunesse, cette fable d’une grande tendresse aborde avec sensibilité la solitude et l’exclusion, mais aussi la force de l’amitié comme rempart à l’injustice. Un théâtre de papier plié, déplié, froissé, découpé, où le minimalisme poétique nourrit joliment la part d’imagination des plus jeunes.

8€ · 6€

Un superbe conte de papier mettant en scène une drôle d’amitié. L’Avant-Scène 29 allée du vieux saint louis, laval Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T18:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu L'Avant-Scène Adresse 29 allée du vieux saint louis, laval Ville Laval lieuville L'Avant-Scène Laval