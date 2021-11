Moi et Rien TGP,Saint-Denis, 6 octobre 2021, Saint-Denis.

Teatro Gioco Vita D’APRÈS L’ALBUM DE Kitty Crowther TRADUCTION Isabelle Detrez MISE EN SCÈNE ET DÉCOR Fabrizio Montecchi C’est l’histoire de Lila, petite fille qui a perdu sa maman, et celle de son papa qui a le cœur brisé. Tout commence quand elle se crée un ami imaginaire qui s’appelle Rien. Contrairement à elle, Rien est toujours de bonne humeur. Si Lila passe ses journées à ne rien faire parce qu’ « il n’y a rien à faire », Rien, plein d’énergie positive et de sagesse, lui répond que « de rien, on peut tout faire ». Grâce aux conseils bienveillants de Rien, Lila, pourtant têtue, se laisse peu à peu convaincre qu’elle doit sortir de son isolement. Avec son nouvel ami, elle va partager la terrible épreuve du deuil et surmonter tristesse, douleur, colère et toutes les émotions qui vont la traverser. Lila va aussi regagner l’attention et l’amour de son papa grâce aux graines de pavot bleu de l’Himalaya, laissées par sa maman, qu’elle va faire pousser.Adapté de l’album Moi et Rien de Kitty Crowther, raconté tout à tour à la première puis à la troisième personne, le récit offre aux jeunes spectateurs la possibilité de s’identifier au personnage de Lila. Il permet aussi une distanciation et un regard plus large, d’une histoire intime vers une histoire universelle. Une comédienne et un comédien incarnent avec tendresse tous les rôles. Les expressions du visage, les postures, les silhouettes noires ou colorées qu’ils manipulent, ouvrent un vaste espace où l’imagination peut s’épanouir. Tout comme le merveilleux jardin aux fleurs bleues de Lila, le Teatro Gioco Vita fait éclore un théâtre d’ombre délicat et poétique, un univers où la fragilité peut devenir une force et où, du manque et de l’absence, peut naître quelque chose de très précieux.



