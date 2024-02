Moi, Capitaine + Débat Cinéma La Lanterne Bègles, mercredi 7 février 2024.

Moi, Capitaine + Débat Projection suivie d’une rencontre avec Emeline,co-référente de l’antenne SOS MEDITERRANEE de Bordeaux.

Rencontre avec le réalisateur Dominique Marchais après le film. Mercredi 7 février, 20h15 Cinéma La Lanterne Tarif plein 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents 5€.

Début : 2024-02-07T20:15:00+01:00 – 2024-02-07T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T20:15:00+01:00 – 2024-02-07T22:30:00+01:00

Le film

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 Le cinéma de proximité de Bègles. Bus 31, 73, 15 et 86.

