Moi Arcan Centre culturel Henri-Desbals, 17 décembre 2021, Toulouse.

Centre culturel Henri-Desbals, le vendredi 17 décembre à 19:00

Théâtre ———- **En partenariat avec la MJC Prévert** Les murs sont fins dans la chambre d’Arcan. Il écoute et entend tout. À travers le regard d’un adolescent, Henri Bornstein dépeint la vie dans une cité où tout le monde se regarde et l’écoute, et où chacun développe sa colère envers l’autre et contre la vie. C’est par les tags et l’amour qu’Arcan va trouver le chemin de son identité et de sa liberté. **Texte** Henri Bornstein **Atelier** Faire Tomber Les Murs, Cie Nelson Dumont **Direction** Yves Gilbert Suivi à 21h du [concert Beethoven de l’Orchestre de chambre de Toulouse](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/42867/Beethoven?_k=rsw4i0)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T21:30:00