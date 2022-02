Moi, agricultrice Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Moi, agricultrice Cinéma d’Erquy, 26 février 2022, Erquy. Moi, agricultrice

Cinéma d’Erquy, le samedi 26 février à 17:00 documentaire suivi d’un débat en présence du député et du maire Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T17:00:00 2022-02-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Moi, agricultrice Cinéma d’Erquy 2022-02-26 was last modified: by Moi, agricultrice Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 26 février 2022 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor