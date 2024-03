MoHoTalk Gilles Boeuf MoHo Caen, jeudi 14 mars 2024.

MoHoTalk Gilles Boeuf MoHo Caen Calvados

No nature, no future comment écrire l’avenir avec le Vivant ?

Avec notre invité, le professeur Gilles Boeuf, expert mondial des enjeux de Biodiversité, Professeur au Collège de France et ancien Président du Muséum national d’histoire naturelle, nous explorerons les émerveillements que le vivant propose et nous reviendrons sur l’urgence d’agir.

La conférence, co-organisée avec makesense et Ceebios, dans le cadre du programme « Villes & Vivant Le futur grandeur nature », est une invitation à embrasser la puissance créative de la nature pour édifier un avenir où l’homme et le vivant coexistent en équilibre, ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre de prospérité partagée et de respect environnemental.

Cet événement est soutenu par la Région Normandie, la ville de Caen, SUEZ Eau Normandie et la Fédération Régionale des Travaux Publics. Merci à eux !

Les MoHoTalks sont gratuits et ouverts à tousser toutes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

MoHo 16 bis quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie contact@moho.co

