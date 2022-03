Mohican Dance Aix-en-Provence, 10 mars 2022, Aix-en-Provence.

Mohican Dance Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-03-10 – 2022-03-10 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

C’est une parodie pop de polar en noir et blanc que les deux compères endiablent à 100 à l’heure, dans laquelle on s’engouffre en jubilant, comme eux. Inspirés du cinéma américain des années 1950, pétris de culture télévisuelle, ils enchaînent gags et références au roman noir, dans de courtes séquences très dessinées, écrites dans un esprit cartoon.

Patrick Ponce et Philippe Car reprennent leur fameux duo et ce spectacle culte qu’ils avaient abandonné en 2007 après plus de 650 représentations, au Théâtre du Bois de l’Aune

http://www.boisdelaune.fr/

C’est une parodie pop de polar en noir et blanc que les deux compères endiablent à 100 à l’heure, dans laquelle on s’engouffre en jubilant, comme eux. Inspirés du cinéma américain des années 1950, pétris de culture télévisuelle, ils enchaînent gags et références au roman noir, dans de courtes séquences très dessinées, écrites dans un esprit cartoon.

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-08 par