Mohamed Toukabri – The Power (of) The Fragile Théâtre de la bastille Paris, 26 janvier 2024 00:00, Paris.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Une mère, un fils, la danse. The Power (of) The Fragile est une réflexion sur les liens filiaux, la proximité et la distance. C’est le portrait tendre d’une relation étroite et un pamphlet qui revendique le droit d’aller où nous voulons.

Rarement la danse contemporaine s’est laissée conduire dans les méandres de la famille. De la filiation, de la provenance directe, de l’héritage. Pourtant Mohamed Toukabri danse ici avec sa mère. Ils partagent dans le même espace et au-delà des générations ce qui les relie, les anime, hier et aujourd’hui, ce qu’elle n’a pas pu réaliser et ce que lui, vit au quotidiennement : la danse, cette passion, cette manière d’être au monde, en corps, en vie. Le dialogue se déploie dans la douceur et la pleine respiration du partage.

The power (of) The fragile joue intelligemment de leur complicité qui, malgré tout, ne peut effacer ni l’âge ni le métier… mais tout resplendit d’évidence et de tendresse, d’écoute et d’attention. Un vrai cadeau à partager.

Théâtre de la bastille 76 Rue de la Roquette 75011 Paris

