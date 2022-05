Mohamed Redha Boudebagh Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Concert de musique soufie et malouf avec Mohamed Redha Boudebagh et ses musiciens** Natif de Constantine, Mohamed Redha Boudebagh est considéré comme l’un des chanteurs de référence de musique malouf, un style de musique d’héritage arabo-andalous. Il a grandi dans une famille d’artistes, où la musique lui est devenue comme une seconde nature. Il a pu ainsi évoluer à travers la pratique de chants spirituels soufis aissaoui. Il était l’élève d’illustres Cheikhs tels que le Cheikh Belkacem Abdecharef, l’icône du style aissaoui de la région. Après avoir entamé sa carrière artistique à la zaouia aissaouie de Constantine, il a pris part à de nombreuses festivités locales et à des événements internationaux, que ce soit au travers l’expression du chant ou du luth, instrument pour lequel Redha prouve son talent de musicien confirmé. Mohamed Redha Boudebagh : chef d’orchestre, Chanteur, luth. Ses musiciens : Mr. BENDJABAR Sofiane Badis – Violon Mr. BOULARACHE Ala Eddine- Bandir Mr. DEHILI Abdelhamid -Derbouka Mr. DJAIDJAI Hamza-Bandir Mr. KHROUFI Sofiane-Bandir Mr. BOUDEBAGH Hichem.-Tar Portes : 19h30 Concert : 20h30 Renseignements : ICAM – L’Olivier [[admin@icamge.ch](mailto:admin@icamge.ch)](mailto:admin@icamge.ch) 022 731 84 40 [[https://www.icamge.ch](https://www.icamge.ch)](https://www.icamge.ch)

CHF 40.-

