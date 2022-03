Mohamed Mbougar Sarr – Grand Soir Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 3 mars 2022, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Imec – Institut Mémoires de l'édition contemporaine Abbaye d'Ardenne

2022-03-03 20:00:00 – 2022-03-03 22:00:00 Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Prix Goncourt 2021, romancier précoce, inventif et virtuose, Mohamed Mbougar Sarr construit un livre-monde tenu par une mise en abyme d’autant plus vertigineuse qu’elle précède le récit autant qu’elle le poursuit.

La plus secrète mémoire des hommes raconte l’histoire d’un jeune romancier fasciné par un écrivain africain porté aux nues puis accusé de plagiat. Ce personnage aux accents mythiques est inspiré par l’auteur malien Yambo Ouologuem, prix Renaudot 1968, encensé, lynché puis oublié. La quête du héros de Mohamed Mbougar Sarr sur les traces de l’auteur devenu maudit est aussi bien littéraire qu’existentielle et l’entraîne à travers l’histoire du XXe siècle, de Paris à Amsterdam, de New York à Dakar, de Buenos Aires à Haïti…

Comment un livre peut-il exercer une emprise magnétique sur son lecteur et bouleverser sa vie ? Comment l’écriture et le silence oeuvrent-ils ensemble ? Comment la littérature permet-elle de traverser l’Histoire, ses apocalypses, ses contradictions, sa beauté pour penser le monde autrement ?

Rencontre animée par Albert Dichy



reservations@imec-archives.com +33 2 31 29 37 37 http://www.imec-archives.com/

