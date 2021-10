Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Mohamed Lamouri (underground raï) Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Mohamed Lamouri (underground raï) Manosque, 9 octobre 2021, Manosque. Mohamed Lamouri (underground raï) 2021-10-09 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-09 23:00:00 23:00:00 La Capsule 1 Place de leinfelden

Manosque Alpes de Haute-Provence EUR 10 12 Mohamed Lamouri est le chanteur vedette du raï sentimental de Paris, celui qui charme depuis le début des années 2000 la ligne 2 du métro, de Belleville à Barbès. contact@mjc-manosque.fr +33 4 92 72 19 70 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Manosque Adresse La Capsule 1 Place de leinfelden Ville Manosque lieuville 43.83186#5.7869