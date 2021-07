Martigues Cour de l'île Bouches-du-Rhône, Martigues MOHAMED LAMOURI / TEMENIK ELECTRIC Cour de l’île Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

* Mohamed Lamouri est un chanteur algérien de raï sentimental, celui qui embellit depuis le début des années 2000 la ligne 2 du métro parisien, de Belleville à Barbès. Sa légende souterraine le précède souvent – on l’appelle le Chanteur de Paris. * Après avoir écumé les scènes internationales avec son arabian-rock mutant, Temenik Electric signe un retour plus intimiste, en avant-goût du nouvel album à paraître début 2022. La langue arabe y contient le feu des guitares et la voix de Mehdi Haddjeri se promène désormais sur des territoires de chanson-rock et d’électro-pop orientale, alternant les climats d’introspection sonore et la fièvre festive des dance-floors.

