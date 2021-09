Mohamed El Khatib Stade, vélodrome Jacques Anquetil, 2 octobre 2021, Paris.

VELODRAMA – Une performance de Mohamed El Khatib en collaboration avec Pauline Lavogez et Albin de la Simone Avec les cyclistes vétérans du VCVP – Vélo-club des vétérans parisiens

A l’occasion de Nuit Blanche, le metteur en scène Mohamed El Khatib investi le Vélodrome Jacques Anquetil, crée pour les JO avec un projet inédit.

Ils ont entre 70 et 89 ans et chaque semaine ils se retrouvent sur la piste mythique de la Cipale, le vélodrome municipal du bois de Vincennes. C’est sur cette piste que la plupart d’entre eux ont admiré les plus grands Merckx, Anquetil, Poulidor, à une époque où le Tour de France s’achevait dans le bois de Vincennes. Ces « pistards » d’un autre temps, qui roulent jusqu’à 10 000 kilomètres par an, nous emmèneront toute la nuit dans une boucle à l’infini qui ravivera les souvenirs d’enfance et rappellera que ce sport parmi les plus populaires n’a pas d’âge.

Auteur et metteur en scène, Mohamed El Khatib développe des projets de fictions documentaires singuliers dans le champ du théâtre, de la littérature et du cinema qu’il presente sur toutes les scènes européennes. À travers des épopées intimes, il co-signe des pièces réalisées à partir de rencontres, que ce soit avec des supporters de football du RC Lens, des femmes de ménage ou des acteurs comme Éric Elmosnino ou Nathalie Baye.

Auteur, compositeur et interprète, Albin de la Simone est, à ses débuts, compositeur et pianiste de jazz. Il travaille depuis les années 1990 comme musicien ou arrangeur pour Vanessa Paradis, Keren Ann Zeidel, Arthur H, Alain Souchon ou encore Mathieu Boogaerts. Inventif et talentueux, il chuchote à notre oreille une chanson sensible, au charme malicieux, à l’humour séduisant, d’où se dégage une mélancolie mêlée d’ironie.

Performance réalisée avec le concours technique de la Direction de la Jeunesse et des Sports de Paris, le soutien technique d’Evesa et avec le soutien du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, dans le cadre de l’Olympiade culturelle.

Stade, vélodrome Jacques Anquetil Avenue de Gravelle Paris 75012

