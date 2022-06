Mohair en Ossau

2022-08-11 15:00:00 – 2022-08-11 18:00:00 Découvrez la chèvrerie Frady, le hâloir et la salle de traite ainsi que les produits artisanaux fabriqués grâce à ces jolies chèvres angoras : le doux mohair et les bons fromages que vous pourrez déguster !

Animation labellisée Eté Ossalois

