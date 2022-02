MOGWAI Le Krakatoa, 14 mai 2022, Mérignac.

MOGWAI

Le Krakatoa, le samedi 14 mai à 20:30

Kilt ou double? Depuis 1996, le groupe écossais poursuit les travaux entamés dix ans plus tôt par My Bloody Valentine qui posait alors les premières fondations du mur du son du 21ème siècle. Entre plages contemplatives et houle sonore, on a rarement entendu un groupe déverser tant de maux avec si peu de mots, ce qui rend sa musique cinématographique, schizophrène et en apesanteur d’autant plus captivante et hypnotique.

30€ / 28€/ 5€

Organisateur : TRANSROCK

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde



