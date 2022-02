Mogwai – Krakatoa Krakatoa, 14 mai 2022, Mérignac.

Krakatoa, le samedi 14 mai à 19:30

Kilt ou double? Depuis 1996, le groupe écossais poursuit les travaux entamés dix ans plus tôt par **My Bloody Valentine** qui posait alors les premières fondations du mur du son du 21ème siècle. Entre plages contemplatives et houle sonore, on a rarement entendu un groupe déverser tant de maux avec si peu de mots, ce qui rend sa musique cinématographique, schizophrène et en apesanteur d’autant plus captivante et hypnotique. Leur 10ème album studio **As The Love Continues** est sorti le 19 février 2021 via **Rock Action Records/[PIAS]**, 25 ans après la sortie du premier single du groupe “**Tuner/Lower”**. Il est rare d’entendre un groupe qui existe depuis aussi longtemps et qui a déjà sorti autant d’albums – dix disques – et qui n’a toujours pas connu de déceptions ou de faux-pas créatifs. Vous savez peut-être à quoi vous attendre, mais vous n’aurez jamais la même chose. À la fois transcendant et surprenant, **As The Love Continues** montre que **Mogwai** offre toujours des moments d’évasion, en fournissant la bande son de n’importe quel film que vous réalisez dans votre tête.

28€ (Adhérents) / 30€ (Prévente) / 33€ (Sur place)

Mogwai sera en concert au Krakatoa le 14 mai 2022 (une co-production Rock School Barbey) !

Krakatoa 3, avenue Victor Hugo 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde



