Saint-Ouen MOFO 18 – Festival de niches Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 1 février 2024, Saint-Ouen. Le samedi 03 février 2024

de 19h00 à 00h00

Le vendredi 02 février 2024

de 19h00 à 03h00

Le jeudi 01 février 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant Pass 3 jours : 40 EUR

Sur place : 16 EUR

Prévente Jour : 14 EUR

Early Bird Pass 3 jours : 35 EUR

Réduit Jour : 12 EUR

18ème édition du festival MOFO du 1er au 3 février 2024 à Mains d’Œuvres et à la Station Gare des Mines Chaque année la même histoire : reviendra, reviendra pas ? MOFO aime être fidèle, agile en saut d’obstacles et se nichera, une fois n’est pas coutume, à Mains d’Œuvres du 1er au 3 février 2024. Pas docile pour autant, la 18ème édition du festival s’autorisera des balades sauvages, des croisements inattendus, des amitiés incongrues. Et c’est toujours à La Station que la meute enragée viendra se défouler pour l’after. De quoi s’en mettre sous les crocs, avec : BUGASMURF, CHIASME, CHEVAL DE TRAIT, DJ START UP, EUGÈNE BLOVE, GRAND BLANC, INÈS CHERIFI, JENYS, JS DONNY XTNDED, KELORA, LAURA TRANCE, LÉON EVANGELION + VIRGILE, MURDERPACT, NO PLEXUS, PÖ, RIEN VIRGULE, SACRIFICE SEUL + PROTOCOLE 8, SIMILI GUM, SUMMER SATANA, SSALIVA, TAPEWORMS, TINA TUNER, TTRISTANA B2B VENDREDEAR, YAWNING PORTAL, ZULU… WOOF ! Un soir d’hiver pluvieux, le chien MOFO profita du sommeil de ses maître·se·s pour se défaire de ses chaînes, et de sa laisse. Il ouvrit silencieusement la porte avec sa patte, et s’enfuit dans la ville. Un peu triste, un peu excité, il entendit du bruit au loin : aventureux, il décida de le suivre. En traversant le périphérique, la musique commençait à se distinguer. MOFO aperçut alors une bande de chien.ne.s peu commodes aux yeux fous, en train de s’amuser. Il rêvait de les rejoindre. Alors qu’il les regardait avec envie, la foudre le frappa. MOFO était électrisé. Ses yeux prirent une forme nouvelle, et sa nouvelle famille l’invita à rejoindre la danse en aboyant à l’unisson. Mains d’Œuvres 1 Rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Contact : https://linktr.ee/festival_mofo https://www.facebook.com/events/323636287231529/ https://www.facebook.com/events/323636287231529/ https://billetterie.mainsdoeuvres.org/

