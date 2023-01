Moesha 13 Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Moesha 13 Marseille 1er Arrondissement, 3 février 2023, Marseille 1er Arrondissement . Moesha 13 16 Rue Bernard Dubois Coco Velten Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois

2023-02-03 – 2023-02-03

Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône Moesha 13 est une Productrice, chanteuse et Dj basée à Marseille. En 2010, elle forme le duo Ideal Corpus, nommé par The Drone comme « fer de lance de musique post-Internet en France » avant de démarrer en 2016 sa carrière solo. Moesha 13 jaillit du mouvement Internet, une génération qui explore de nouvelles technologies et frontières de beauté avec une créativité infinie.



Elle produit une musique club aux influences hybride de rap/ African Techno aux couleurs kuduro, baile funk, jersey, grime avec le langage de la musique électronique expérimentale.

Ses productions aux sonorités métalliques et pailletées vous emmènent à 150 bpm sur le dance floor. Ses mixes transpirent de la culture marseillaise à travers ses samples de rue, bruits de moteurs, clameurs de stade de foot.



Moesha 13 rappe et crée une expérience immersive de Méditation transcendantale au cours de ses dj set jusqu’à faire émerger au cours de la transe, l’être. Elle fait partie du collectif international d’artiste féminin S I S T E R.



Après une résidence en Ouganda elle sort un premier Ep’s sur le label Nyege Nyege Tapes avec des collaborations tel que Bonaventure, Eslabrava, Sebastien Forrester. L’année 2020 s’annonce riche en couleurs pour cet artiste hors du commun Moesha 13 rappe et crée une expérience immersive de Méditation transcendantale au cours de ses dj set jusqu’à faire émerger au cours de la transe, l’être. https://festival13.plateformeparallele.com/programme/dj-set-coco-velten Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Moesha 13 Marseille 1er Arrondissement 2023-02-03 was last modified: by Moesha 13 Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 3 février 2023 16 Rue Bernard Dubois Coco Velten Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône