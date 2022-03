Moëlan sur Trail 2022 Moëlan-sur-Mer, 29 mai 2022, Moëlan-sur-Mer.

Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrome Moëlan-sur-Mer

2022-05-29 09:30:00 – 2022-05-29 13:30:00 Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrome

Moëlan-sur-Mer Finistère

Après deux années d’interruption, Courir à Moëlan relance l’organisation de Moëlan sur Trail.

Pour cette ette édition 2022, venez redécouvrir les sentiers Moëlanais sur deux circuits de 11 et 24 km.

Au départ du Boulodrome vous partirez découvrir de nouveaux chemins sur les rives du Merrien et le bois de Plaçamen pour le 11 km. Quant au 24 km, après le port de Brigneau, il mènera les coureurs aux limites de Trenez pour profiter au maximum du GR34 (intérieur et extérieur). Panoramas garantis.

Bonne action: pour chaque inscription, 1€ sera reversé à la SNSM de Doëlan.

couriramoelan@gmail.com

Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrome Moëlan-sur-Mer

