2023-08-03 14:30:00 – 2023-08-03 00:00:00 Moëlan-sur-Mer

Finistère . Pour rappeler son passé de 1er port sardinier, fin 19ème siècle, début du 20ème, le port de Brigneau est labellisé « Port d’Intérêt patrimonial » depuis juillet 2016. A partir de 14 h 30, Arrivée, sous voile, de vieux gréements

Très nombreux stands d’artistes et artisans locaux

Expositions, Jeux traditionnels pour petits et grands, Concert et animation musicale

Crêpes, galettes, bars et petite restauration En début de soirée : Repas et chants de marins sur le parking au-dessus du port

Retour sur les quais pour un fest noz

L’entrée et le parking sont gratuits. brigneau.digue.enfete@gmail.com Moëlan-sur-Mer

