L'Embobineuse, le vendredi 10 décembre à 21:00

[http://www.lembobineuse.biz](http://www.lembobineuse.biz)ans l’oreille qu’il vaudrait mieux se réveiller, plutôt que de se masturber ; une poupée maudite claudique dans une ville morne de Scandinavie ; une moissonneuse-batteuse s’éveille à la vie dans un centre commercial ; une sorcière sans âge maudit ce qu’il reste de l’humanité en haranguant son armée de robots à bord d’un destroyer spatial rutilant : MoE est de retour, pour vous jouer un mauvais tour. En formule duo basse-guitare-chant, le groupe tend vers le doom, transforme chaque geste en percussion et chaque phrase en prophétie. [https://moepages.bandcamp.com/](https://moepages.bandcamp.com/) [http://www.conradsound.com/moe](http://www.conradsound.com/moe) _____________________________________________________________ Alliance de Leonard Kotik et J-M Tarre, Grrzzz dont le nom résume assez bien le son, réveillent le punk indus sauce début 2000. Machines alarmantes, guitares stridentes, cris de loup, structures qui rendent fou, c’est sûr et prenant, surprenamment fortiche. En préparation pour un nouvel album depuis le début du confinement, rendez-vous est pris pour la leçon inaugurale. [http://grrzzz.org/](http://grrzzz.org/) _____________________________________________________________ avec ambiance musicale de gobelins 21h – 7€ – 2€ adhésion www.lembobineuse.biz

