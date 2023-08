Visite exposition » TRANSFO » dans une ancienne fabrique de broderie mécanique MODULO Atelier – 48 rue Gambetta, Chemin de la Guisette 59540 Béthencourt Béthencourt, 17 septembre 2023, Béthencourt.

Visite exposition » TRANSFO » dans une ancienne fabrique de broderie mécanique Dimanche 17 septembre, 14h00 MODULO Atelier – 48 rue Gambetta, Chemin de la Guisette 59540 Béthencourt Entrée libre

Avec « Transfo », Modulo présente sa première exposition d’art actuel dans l’ancienne fabrique de broderie mécanique à Béthencourt dans le Cambrésis. “ Transfo ” réunit les œuvres de 22 artistes dont celles prêtées par le Frac Grand Large — Hauts-de-France et le CRP. Les œuvres présentées dans l’exposition “ Transfo ” sont le résultat d’un changement d’état en rapport avec l’énergie utilisée ou produite, pour ou par l’opération.

La transformation des bâtiments industriels en espace d’Arts visuels est perceptible dans la scénographie. Les artistes sont : Juliette Bughin, Emmanuelle Flandre, Valérie Vaubourg, Stéphane Cauchy, Donovan Le Coadou, Vincent Herlemont, François Lelong, Alexis Nivelle, Philémon Vanorlé + les prêts du Centre régional de la photographie : Jalaï Abbas, Claude Dityvon, Daniel Maigné, Hartley Jill, Jean-Pierre Evrard, Michel Kempf, Magdi Senadji et du Frac Grand Large — Hauts-de-France : matali crasset, Jakob + MacFarlane, Mathieu Mercier, Bruno Peinado, Société volatile, Vogt + Weizenegger.

Cette exposition est présentée en résonance avec la Triennale Art & Industrie 2023 – Dunkerque / Hauts-de-France.

Entrée libre – Ouvert les dimanches – 14h >18h et sur rendez-vous.

Modulo atelier est un espace dédié à la présentation de l'art actuel. Créée en 2015, l'association s'est récemment implantée dans une ancienne fabrique de broderie mécanique à Béthencourt, dans le Cambrésis. La structure réalise des expositions, des résidences d'artistes, un travail d'aide à la création, et bien d'autres évènements culturels ( projection de films, mini-concerts,… ). C'est au coeur d'un bâtiment à l'architecture évolutive que l'association, à travers des expositions et des ateliers, souhaite faire découvrir une multiplicité de pratiques artistiques au plus grand nombre.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© modulo atelier