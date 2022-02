Modulation #9: Pièces à pédale, Alessandro Bosetti Friche belle de mai, 15 mars 2022, Marseille.

MODULATION #9 – PIÈCES À PÉDALE, Alessandro Bosetti Les Modulations MAR. 15 MARS 2022 – 19H CONCERT FRICHE LA BELLE DE MAI – PETIT PLATEAU DURÉE En cours PASS VACCINAL & PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES AVEC Alessandro Bosetti, composition Charles Bascou, assistant Gareth Davis,clarinettes Anne Gillot, flûte à bec, flûte basse paetzol Vincent Lhermet, accordéon et des chercheurs de l’université de Nantes Les pièces à pédale sont une constellation de pièces, indépendantes mais en résonance les unes avec les autres, fondées sur le même principe du dédoublement de la voix et l’utilisation d’un même dispositif, la pédale – ou foot-switch -, soit un dispositif électroacoustique simple et réduit à l’essentiel. — C’est une constellation de pièces qui ont en commun de s’intéresser au dédoublement de la voix et d’utiliser un dispositif électro-acoustique simple et réduit à l’essentiel : une pédale. Alessandro Bosetti est un compositeur qui aime explorer les paradoxes du rapport entre langues naturelles et musique. Il réserve une attention toute particulière à la voix « quotidienne » et s’inspire très souvent de conversations, d’entretiens, de jeux de traduction et des malentendus. Après avoir écrit trois solos pour instrumentiste/sujet parlant, il rencontre, à l’invitation d’Athénor, des chercheurs en mathématiques et en logique de l’université de Nantes. De leurs recherches et expérimentations, émergent un duo pour musicien et chercheuse ainsi qu’un opéra de chambre pour trois musiciens et quatre chercheurs en conversation modulée. Les Pièces à pédale, c’est la simplicité née de la complexité résolue. C’est pour ceux qui aime le son de la vie, les histoires sans queue ni tête, les bavardages de la rue, le monde appréhendé comme un espace polyphonique. “DOUBLE” : COMMANDE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2018. “THESE FOOLISH THINGS” : COMMANDE DU FESTIVAL ECLAT, STUTTGART, 2019. “LE DOUBLE DE ZÉRO” ET “SISTEMA” : COMMANDES, PRODUCTION ET DIFFUSION ATHÉNOR SCÈNE NOMADE – CNCM, SAINT-NAZAIRE. COPRODUCTION GMEA – CNCM, ALBI ET STUDIO ÉOLE, TOULOUSE. AVEC LE SOUTIEN DE LA SACEM ET LE PARTENARIAT DU LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES JEAN-LERAY DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES.

6€

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-03-15T19:00:00 2022-03-15T20:30:00