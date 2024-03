MODULATION #9: La naissance des mots – Marie Ythier Friche belle de mai Marseille, mardi 19 mars 2024.

MODULATION #9: La naissance des mots – Marie Ythier ♫♫♫ Mardi 19 mars, 19h00 Friche belle de mai 6€

2024-03-19T19:00:00+01:00



> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

« La naissance des mots »

Marie Ythier

Durée 1h00.

—

CONCERT

« Marie Ythier est rien moins qu’impressionnante dans cette performance exigeante et plurielle qui engage la virtuosité du jeu, la variété des couleurs et l’autorité du geste […] » Michèle Tosi, Resmusica

Musicienne classique, engagée dans une démarche de création auprès des compositeur·rice·s de sa génération, Marie Ythier a déjà à son actif cinq disques. Lauréate de nombreux prix nationaux et internationaux, elle se produit en soliste dans le monde entier.

Spécialement pour ce concert, Marie Ythier a imaginé un programme autour du langage…

—

PROGRAMME MUSICAL

Nuria Gimenez-Comas, “La naissance des mots” — 8 min

pour violoncelle solo et électronique

Georges Aperghis, “Récitation n° 2” — 5 min

Shuhan Hu, “Les fleurs de pêchers s’épanouissent à travers les fissures des os” — 11 min

pour violoncelle seul

Myrto Nizami, “Gone In No Time” — 9 min

pour violoncelle seul

Georges Aperghis, “Récitation n° 1” — 5 min

Matteo Gualandi, “Fotografie rarissime di angeli”

AVEC

Marie Ythier (violoncelliste)

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 23-24.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

INFORMATION PRATIQUE

Les spectateur·rice·s retardataires ne pourront avoir accès à la salle, certains spectacles ne tolérant — sur demande des équipes artistiques — aucune entrée en retard.

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche La Belle de Mai

