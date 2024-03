MODULATION #7: Verunelli / Fourès / Pascal – Quatuor Béla, Jean Geoffroy Friche belle de mai Marseille, mardi 20 février 2024.

MODULATION #7: Verunelli / Fourès / Pascal – Quatuor Béla, Jean Geoffroy ♫♫♫ Mardi 20 février, 19h00 Friche belle de mai 6€

Une programmation des Modulations — Partie 2, de janvier à mai 2024.

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

MAR. 20 FÉV. 2024 | 19h00

Friche la Belle de Mai (Petit Plateau)

« Verunelli / Fourès / Pascal »

Quatuor Béla, Jean Geoffroy

Durée 1h00.

CONCERT

Pour ce concert, le quatuor Béla a ouvert ses valises le temps d’une soirée à Marseille…

Il y a trouvé l’œuvre frappante d’Henry Fourès, “Un bel éclair qui durerait”, pour quatuor et percussion augmentée. La pièce explore les possibilités du discours acoustique des cordes, dialoguant avec l’art virtuose du percussionniste Jean Geoffroy, qui en plus de sa technicité instrumentale infaillible, transmute la chorégraphie naturelle des mains en sons inouïs.

Dans cette continuité, les quatre musiciens joueront la pièce écrite par Robert Pascal pour le Quatuor Béla, “Obscure Lumière”, en mémoire aux victimes du camp des Milles pendant la Seconde Guerre mondiale, en résonance à “l’Hymne des Milles” composé en 1939 par Adolf Siebert alors en détention au Camp des Milles. La musique raffinée du compositeur est défendue avec ardeur depuis ses débuts, quand Robert enseignait encore au Conservatoire National Supérieur de Lyon. Son style très personnel qui allie une grande rigueur dans l’écriture est au service d’une poésie humaniste et inspirée.

Enfin, Francesca Verunelli, créatrice singulière reconnaissable entre tous, offre au Quatuor Béla la primeur de son nouveau quatuor à cordes. Quiconque connaît son art s’attendra, à la suite de son “Unfolding” pour quatuor et électronique, à une musique aux textures diaprées et adamantines. Riche de possibilités, c’est une œuvre qui s’ouvrira tantôt sur des polyphonies riches et scintillantes, tantôt sur des rythmiques acérées et délirantes.

PROGRAMME MUSICAL

Francesca Verunelli, < CRÉATION 2024 > — 15 min

Henry Fourès, “Un bel éclair qui durerait” — 30 min

quintette pour quatuor à cordes et percussion augmentée

Robert Pascal, “Obscure Lumière” — 5 min

quatuor à cordes, sur “l’Hymne des Milles”

AVEC

Quatuor Béla (quatuor à cordes), Jean Geoffroy (percussions), Augustin Muller (réalisateur en informatique musicale)

WEB : https://www.gmem.org/saison/verunelli-foures-pascal

