Marseille Friche belle de mai Bouches-du-Rhône, Marseille Modulation 3: Canons sur écran divisé Friche belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Modulation 3: Canons sur écran divisé Friche belle de mai, 16 novembre 2021, Marseille. Modulation 3: Canons sur écran divisé

Friche belle de mai, le mardi 16 novembre à 19:00

“Canon sur écran divisé” Sébastien Roux, Stéphane Garin < CRÉATION 2021 > Durée 40′ — CONCERT POUR PERCUSSIONS, VIDÉO ET ÉLECTRONIQUE L’œuvre transdisciplinaire imaginée par Sébastien Roux met en jeu un système de composition où la partition musicale devient un film split-screen qui s’agence en temps réel, sur des canons électroniques servant de base à la recherche de matières sonores pour la percussion. — WEB : [https://gmem.org/…/piece-pour-percussions-video-et…/](https://gmem.org/…/piece-pour-percussions-video-et…/) — AVEC Sébastien Roux (composition), Stéphane Garin (percussions), Jérome Tuncer (programmation son et vidéo) — TARIFICATION Vous aimez les Modulations… Un peu… Tarif unique : 6 € Beaucoup… Carte de fidélité : 30 € Donne accès à toutes les Modulations de la saison 21-22. Réservation obligatoire. À la folie… Bar sur place aux Grandes Tables (sauf à l’Opéra). — Pensez à prendre votre pass sanitaire, il sera contrôlé à l’entrée de l’évènement ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Modulations — Partie 1, de septembre à décembre 2021 En partenariat avec la Friche La Belle de Mai > Les Modulations, c’est quoi ? Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM. Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes. > Quand et où ? Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai ; un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille. WEB [https://gmem.org/evenement/modulations/](https://gmem.org/evenement/modulations/)

6€

♫♫♫ Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T19:40:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Friche belle de mai Adresse 41 rue Jobin, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Friche belle de mai Marseille