Une programmation des Modulations — Partie 1, de septembre à décembre 2021. > Les Modulations, c’est quoi ? Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM. Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes. > Quand et où ? Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ MAR. 19 OCT. 2021 ¦ 19h00 ¦ Friche La Belle de Mai (Module) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ — “A Kiss Without Lips” vierge noir e = Sig Valax, Léo Dupleix, Anna Gaïotti < CRÉATION 2021 > Durée 1h environ — CONCERT Ce baiser est l’espace temps d’un voyage aux confins des frontières sud-soudanaise et kenyane, à travers des danses, des instruments électroniques et numériques, des archives matérielles et immatérielles, des voix et leurs corps vibrants et percussifs. — WEB : [https://gmem.org/evenement/vierge-noir-e/](https://gmem.org/evenement/vierge-noir-e/) — AVEC Sig Valax, persephone, analogue synthesizer Léo Dupleix, maxmsp Anna Gaïotti, concept, chorégraphie, harshvoice, tapdance, bells, text — TARIFICATION Vous aimez les Modulations… > Un peu… Tarif unique : 6 € > Beaucoup… Carte de fidélité : 30 € Donne accès à toutes les Modulations de la saison 21-22. _ BILLETTERIE [https://gmem-cncm.mapado.com/](https://gmem-cncm.mapado.com/) — En partenariat avec la Friche La Belle de Mai

6€

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T19:00:00 2021-10-19T20:00:00