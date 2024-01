Journée Portes Ouvertes MOD’SPE Paris MOD’SPE Paris Paris, samedi 20 janvier 2024.

Journée Portes Ouvertes MOD’SPE Paris Journée Portes Ouvertes MOD’SPE Paris Samedi 20 janvier, 14h00 MOD’SPE Paris sur inscription

Vous pourrez échanger avec les étudiants de l’école, poser vos questions à l’équipe pédagogique et partager votre passion au cœur de MOD’SPE.

Voici le programme de cette journée exceptionnelle :

Accueil & Visite de l’école avec nos étudiants

Conférence sur les Métiers de la Création et de la Communication

Présentation des Cursus de Bac à Bac+5

Nous vous proposerons par la suite de découvrir les projets des étudiant(e)s :

En filière Création : les étapes de création et les pièces du dernier défilé.

En filière Communication & Marketing pour découvrir tous les aspects des métiers du fashion business.

MOD’SPE,

LÀ OÙ LE FUTUR DE LA MODE ET DU DESIGN S’ÉCRIT

Établissement à but non lucratif créé en 1993 à l’initiative de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, MOD’SPE Paris forme des spécialistes pour les métiers de la mode du développement du produit à sa commercialisation en passant par le marketing, la communication et le management.

MOD’SPE Paris, établissement d’enseignement supérieur technique privé est la 27ème école du groupe IONIS EDUCATION GROUP, 1er groupe de l’enseignement supérieur privé en France.

Les étudiants MOD’SPE se destinent à intégrer des entreprises de la Mode et du Luxe pour la France et l’international, des agences événementielles et multimédias, à créer leur propre marque ou encore à dessiner les nouvelles collections des grandes Maisons.

MOD'SPE Paris 9 Rue Bleue, 75009 Paris Paris 75009 Quartier du Faubourg-Montmartre Île-de-France